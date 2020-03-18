Все свидания с заключенными в колониях и СИЗО отменены из-за коронавируса

ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными в колониях и СИЗО из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«До особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — сообщили в службе исполнения наказаний.

Отмечается, что меры введены с 16 марта.

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