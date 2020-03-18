Мосгорсуд приговорил экс-главу СК по Москве Дрыманова к 12 годам
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Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Сергея Груздева.
Дрыманов также обязан выплатить штраф в размере 196 млн рублей.
Как отмечается, его признали виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.
Кроме того, Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение 5 лет.
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