В Татарстане в мусорном мешке нашли человеческую ногу

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В Набережных Челнах следователи возбудили уголовное дело после обнаружения человеческой ноги в мусорном пакете на предприятии по сортировке отходов, передает следственное управление СК по Татарстану.

«Днем 17 марта в городе Набережные Челны на территории предприятия по сортировке мусора обнаружена человеческая нога, упакованная в мешок для отходов. … Возбуждено уголовное дело по статье «убийство»», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть наступила за двое суток до обнаружения останков.

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