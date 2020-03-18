В Татарстане в мусорном мешке нашли человеческую ногу
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В Набережных Челнах следователи возбудили уголовное дело после обнаружения человеческой ноги в мусорном пакете на предприятии по сортировке отходов, передает следственное управление СК по Татарстану.
«Днем 17 марта в городе Набережные Челны на территории предприятия по сортировке мусора обнаружена человеческая нога, упакованная в мешок для отходов. … Возбуждено уголовное дело по статье «убийство»», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, смерть наступила за двое суток до обнаружения останков.
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