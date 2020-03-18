Из больницы в Коммунарке выписали более 100 пациентов

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В московской больнице в Коммунарке находятся 408 человек, с начала открытия медицинского комплекса выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Сообщается, что сейчас у 37 пациентов подтвержден коронавирус.

«40 пациентов были выписаны вчера. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат», — говорится в сообщении.

На данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

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