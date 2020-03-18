В США приступили к тестированию вакцины от коронавируса на людях

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Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле (США) начал клинические испытания на людях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в эксперименте примут участие 45 добровольцев, каждому из них введут по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. В течение года за пациентами будут наблюдать врачи.

Вакцину под названием мРНК-1273 разработал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna, располагающейся в Кембридже, штат Массачусетс.

Лекарство было создано с использованием генетической платформы мРНК (мессенджер РНК), которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Этот белок. как полагают специалисты, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина уже была успешно протестирована на животных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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