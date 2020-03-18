В Госдуме призвали россиян не подвергаться панике из-за коронавируса
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян не подвергаться панике из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что страх и длительный стресс могут привести к ослаблению иммунитета, расстройству психики, из-за чего станет легче подцепить любую инфекцию, в том числе коронавирусную.
По его словам, россияне стали подвергаться паническому настроению из-за огромного количества сообщений СМИ и соцсетей о коронавирусе, шуток пранкеров, а также из-за увеличения стоимости ряда товаров.
Менделевич считает, что в первую очередь надо признать существование коронавируса, после чего принять меры по безопасности, а именно: соблюдать правила гигиены и не посещать места массового скопления людей.
«С психической точки зрения, как доктор я понимаю, что подобная реакция логична, но именно в этот момент надо взять себя в руки», — сказал парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что не стоит скупать все товары подряд в магазинах, лучше иметь основной набор продуктов дома.
А также депутат рекомендует присмотреться к близким и сделать все, чтобы их психическое состояние было спокойным.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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