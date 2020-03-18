В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Президент Колумбии Иван Дуке объявил введение в стране чрезвычайного положения из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, которое опубликовано на странице главы государства в Twitter.

Решение принято в соответствии с 215 статьей колумбийской конституции, позволяющей введение чрезвычайного положения в ситуации с серьезными социально-экономическими последствиями, заявил Дуке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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