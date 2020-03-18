Российские сервисы такси вводят полную дезинфекцию автомобилей

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Российские сервисы такси начинают дезинфицировать автомобили на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы компаний «Ситимобил» и «Яндекс.Такси».

В частности, «Ситимобил» с 18 по 31 марта 2020 года предоставляет водителям возможность бесплатной полной дезинфекции транспортного средства на специальных пунктах. Подобные меры позволяют обезопасить и водителя, и пассажира, заявили в пресс-службе сервиса.

Компания «Яндекс.Такси» также организовала пункты, на которых водители могут бесплатно получить дезинфицирующие средства и медицинские маски, а также измерить температуру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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