Пожилой пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Мурманске

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Пожилой моряк с подозрением на коронавирус нового типа сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Сбежавший является 68-летним гражданином России, он был госпитализирован с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с борта рыболовецкого судна, прибывшего из Норвегии. При поступлении в больницу мужчина отказался от госпитализации, однако был ознакомлен с предписанием о содержании под надзором врачей.

В настоящее время к поиску сбежавшего привлечены силы полиции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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