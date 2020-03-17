Бельгия вводит режим всеобщего карантина из-за коронавируса

Бельгия с 18 марта вводит всеобщий карантин и ограничивает перемещение граждан, передает телеканал RTBF.

«Бельгия переходит в режим тотального карантина, начиная с 12.00 (14.00 мск) среды», — говорится в сообщении.

Мера действует до 5 апреля и запрещает выходить на улицу без крайней необходимости. Граждане могут посещать продуктовые магазины, аптеки, почту, банки и заправки. Также допускаются пробежки и велопрогулки с домочадцами.

В Бельгии больше 1200 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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