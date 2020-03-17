Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

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В Черногории зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.

«Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное», — уточнил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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