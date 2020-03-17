В Словении число заразившихся коронавирусом превысило 270
В Словении более 270 человек заразились коронавирусом с начала эпидемии, информирует министерство здравоохранения страны.
«Всего были протестированы анализы 7,5 тыс. человек. Заболевание подтверждено у 273, единственный летальный исход был 14 марта», — говорится в сообщении.
Умерший мужчина имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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