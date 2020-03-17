В Великобритании число умерших от коронавируса достигло 71

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В Великобритании с начала эпидемии коронавируса скончался 71 человек, пишет РИА «Новости».

«Еще 14 человек, чьи анализы на заражение коронавирусом дали положительный результат, умерли», — говорится в сообщении Национальной системы здравоохранения Англии.

Указывается, что все погибшие страдали от других заболеваний. Самому молодому было 45 лет.

В стране коронавирусом заразились почти две тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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