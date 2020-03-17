Еще у трех человек в Москве выявили коронавирус

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В Москве зафиксировали 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что все заболевшие прилетели из Рима и Цюриха.

Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший.

На данный момент в Москве зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом.

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