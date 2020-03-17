Стоимость платных тестов на коронавирус пообещали сделать минимальной

Эксклюзив

Частный медицинский холдинг «Инвитро» опроверг информацию о том, что стоимость тестирования на коронавирус составит 2 тыс. рублей.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, цена тестов будет минимально возможной.

«Нет, цена [в 2 тыс.] не верна. Мы не можем пока подтвердить эту стоимость, так как продукт на этапе ценообразования. Но уже сейчас могу сказать, что она не будет высокой, мы стремимся к тому, чтобы сделать ее минимальной, так как понимаем важность этого теста для всех жителей нашей страны», — подчеркнули в «Инвитро».

В компании добавили, что возможность компенсации государством части стоимости тестирования пока не обсуждалась.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России производится достаточное количество тест-систем для выявления коронавируса, дефицита нет.

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