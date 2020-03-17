Оперштаб опроверг закрытие Москвы на карантин из-за коронавируса

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале официально опроверг информацию о закрытии Москвы на карантин.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова призвала руководствоваться только официальной информацией.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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