Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России
Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА «Новости».
«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть – массовое проникновение и распространение болезни в России», — сказал Путин.
Президент добавил, что власти контролируют ситуацию.
В России коронавирусом заразились 114 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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