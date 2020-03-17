Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть – массовое проникновение и распространение болезни в России», — сказал Путин.

Президент добавил, что власти контролируют ситуацию.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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