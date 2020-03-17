Неизвестные сообщили о «минировании» трех самолетов, вылетевших из Москвы

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах на борту трех самолетов, которые вылетели из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, анонимное письмо было отправлено на почту одной из авиакомпаний. В сообщении говорилось о «минировании» трех самолетов — Москва — Челябинск, Москва — Иркутск, Москва – Уфа.

Отмечается, что самолеты летят в пункты назначения, не меняя маршруты.