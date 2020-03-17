Второй пациент госпитализирован с коронавирусом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде госпитализировали второго пациента, который заразился коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление региональных властей.

Ранее коронавирус в городе был выявлен 6 марта у девушки после возвращение из итальянского Милана. Во вторник, 17 марта, была отправлена на лечение вторая заболевшая, которая посещала Германию.

Известно, что заболевшая россиянка получает все необходимое лечение. Ее стояние оценивается как удовлетворительное. Также уже был установлен круг лиц, с которыми она общалась.

«Принимаются все необходимые профилактические меры», — заключил сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По последним данным, в России число заразившихся инфекцией возросло до 96 человек, при этом восемь — смогли излечиться.

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