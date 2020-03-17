Каждое второе преступление в России остается нераскрытым

Президент России Владимир Путин заявил, что в России каждое второе преступление не раскрывается. Он потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью дел, цитирует «Интерфакс».

Глава государства констатировал, что в стране вырос уровень преступности, также увеличилось и количество нераскрытых преступлений. «Практически каждое второе преступление остается нераскрытым», — уточнил он.

Путин потребовал провести глубокий анализ проблем и предпринять конкретные проработанные меры. Он поручил правоохранительным органам проработать меры по изменению статистики.

Ранее стало известно, что МВД выявило 255 тысяч человек, которые подозреваются в совершении краж на территории России в 2019 году.

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