Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса

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Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.

Россиянам рекомендуют реже посещать общественные места (в том числе магазины и аптеки), протирать вещи (гаджеты и тд) влажными антисептическими салфетками, не встречаться две недели с людьми, которые приехали из-за границы. Также советуется по возможности избегать поездок на общественном транспорте, чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо руками, прикрываться одноразовой бумажной салфеткой при чихании и кашле.

«Люди старше 60 лет в группе высокого риска, у них возможны опасные для жизни осложнения коронавирусной инфекции», — отмечает Роспотребнадзор.

Также гражданам старшего возраста напоминают, что инфекция передается от больного к здоровому при близких контактах.

По последним данным, в России выявили 93 случая заражения коронавирусом, при этом восемь человек уже смогли выздороветь.

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