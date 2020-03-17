Всех больных тяжелой пневмонией в Петербурге проверят на коронавирус
В городских больницах Санкт-Петербурга начнут проверять всех пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией на наличие коронавируса. Соответствующее распоряжение подписала главный госсанитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.
Она поручила организовать и провести лабораторные исследования анализов больных тяжелой внебольничной пневмонией. Кроме того, городским лечебным учреждения был поручено провести 100% исследование патологического материала во всех случаях смерти от внебольничной пневмонии или подозрения на нее.
Указ действует с 16 марта до особого распоряжения.
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