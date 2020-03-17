Процесс по делу Никулина в США приостановили из-за коронавируса

Процесс по делу россиянина Евгения Никулина, экстрадированного в США по обвинению в хакерских атаках, отложен минимум на 48 часов из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, процесс приостановлен в связи с ограничениями на передвижение в Сан-Франциско и его окрестностях из-за коронавирусной инфекции. Предполагается, что к делу вновь приступят в четверг, 19 марта.

Гражданина РФ Евгения Никулина задержали сотрудники чешской полиции и ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

В марте 2018 года Никулина экстрадировали в Соединенные Штаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— К суду готов: США признали русского хакера вменяемым

— Задержанному в США россиянину Никулину продлили срок психиатрического обследования

— Bloomberg: США выясняют, что россиянин Никулин знает о «вмешательстве» в выборы