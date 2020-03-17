Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось почти втрое

Глава Минздрав Турции Фахреттин Коджа в понедельник, 16 марта, сообщил, что число зараженных коронавирусом нового типа в стране за сутки выросло с 18 до 47. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что 29 новых заболевших связаны с США, Ближним Востоком и Европой.

«Трое инфицированных вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию. Риск заражения, происходящий из-за границы, остается высоким», — написал Коджа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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