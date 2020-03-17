Жена Ярошенко сообщила, что в РФ возобновлено дело о похищении ее мужа спецслужбами США

Жена летчика Константина Ярошенко Виктория Ярошенко заявила, что СК России возобновил уголовное дело по факту похищения ее супруга сотрудниками спецслужб США и Либерии, передает ТАСС.

СК завел это дело еще весной 2015 года. Оно было возбуждено против 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия и прочих неустановленных лиц.

«Возобновили это дело. Снова провели допрос», — сказала Ярошенко.

По ее словам, ранее производство по данному делу было прекращено.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Летчик Ярошенко допустил, что мог перенести инсульт в тюрьме в США

— «Обвинения необоснованны»: посол США опроверг «охоту на россиян»

— На 12 лет: за что россиян упекли в американскую тюрьму