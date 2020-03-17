Зеленский заявил о готовности ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости в стране объявят режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Рада на заседании во вторник, 17 марта введет такой режим в Черновицкой и Житомирской областях, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение (во всей стране. - прим. ред.)», — отметил Зеленский.

Как известно, на текущий момент на Украине подтверждено семь случаев заражения новым коронавирусом. При этом один из них один — смертельный.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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