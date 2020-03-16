Франция ограничивает передвижение внутри страны

Власти Франции вводят ограничение на передвижение людей внутри страны, заявил глава государства Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам. Об этом сообщает BFMTV.

Ограничительные меры вступают в силу 17 марта, их действие продлится минимум 15 дней, отметил президент. Он призвал французов осуществлять лишь необходимые поездки и предупредил, что нарушение установленных правил повлечет за собой наказание.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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