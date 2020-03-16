Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам. Об этом сообщает BFMTV.

Границы закроются 17 марта, ограничение продлится 30 дней, заявил глава Франции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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