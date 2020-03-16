Коронавирус обнаружен у министра окружающей среды Польши

Министр окружающей среды Польши Михал Вось заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее министр контактировал с инфицированным коронавирусом человеком. Вось рассказал, что сдал анализы сразу после того, как был установлен факт заражения его собеседника.

В настоящее время глава министерства чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Польша устанавливает санитарный контроль на границе с Россией

— Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

— Киев просит Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину