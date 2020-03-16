Регионы обязали предложить учреждения для тестирований на коронавирус
Регионы России до 17 марта должны представить предложения, на базе каких учреждений может дополнительно проводиться тестирование населения на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Она уточнила, что речь идет о лабораториях, которые имеют третий и четвертый уровень работы с патогенами.
Вице-премьер пояснила, что в настоящее время принимаются меры для того, чтобы граждане, посещавшие страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но без явных симптомов вируса, смогли обратиться в такие лаборатории и установить наличие заболевания.
После того, как регионы представят свои предложения, будет проведено соответствующее обучение, а затем должно быть получено согласие персонала лабораторий в субъектах на работу с этим материалом. После чего лаборатории готовы будут запуститься.
Голикова добавила, что первые итоги такой работы подведут 23 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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