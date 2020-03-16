Зеленский потребовал остановить метро и междугороднее сообщение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства принять решение о запрете на работу метрополитена всех городах с 18 марта в связи с угрозой коронавируса. Об этом говорится в видеобращении в Telegram-канале президента.

Зеленский просит кабмин с полуночи 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее сообщение.

Ввести на запрет на перевозку не более определенного числа людей в наземном городском транспорт — до 10 человек в маршрутках, до 20 человек в автобусах и трамваях.

Минздраву поручено отменить проведение плановых операций.

Соответствующее решение кабмин должен одобрить в ходе заседания 16 марта.

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