Зеленский потребовал остановить метро и междугороднее сообщение на Украине
close
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства принять решение о запрете на работу метрополитена всех городах с 18 марта в связи с угрозой коронавируса. Об этом говорится в видеобращении в Telegram-канале президента.
Зеленский просит кабмин с полуночи 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее сообщение.
Ввести на запрет на перевозку не более определенного числа людей в наземном городском транспорт — до 10 человек в маршрутках, до 20 человек в автобусах и трамваях.
Минздраву поручено отменить проведение плановых операций.
Соответствующее решение кабмин должен одобрить в ходе заседания 16 марта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Европа намерена ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону