Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93
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В России число заболевших коронавирусом возросло до 93, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
79 человек остаются в стационарах. Четверо пациентов выздоровели.
По ее словам, семь человек инфицировались при контакте с заболевшими внутри страны.
Около 15 тыс. человек остаются под наблюдением.
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