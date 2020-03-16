Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93

В России число заболевших коронавирусом возросло до 93, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

79 человек остаются в стационарах. Четверо пациентов выздоровели.

По ее словам, семь человек инфицировались при контакте с заболевшими внутри страны.

Около 15 тыс. человек остаются под наблюдением.

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