Власти Армении ввели режим ЧП из-за коронавируса до 16 апреля

Правительство Армении ввело в стране режим чрезвычайного положения с 16 марта по 16 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции республики Рустама Бадасяна.

«С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП», — заявил Бадасян.

В настоящее время в Армении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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