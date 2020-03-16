Власти Армении ввели режим ЧП из-за коронавируса до 16 апреля
Правительство Армении ввело в стране режим чрезвычайного положения с 16 марта по 16 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции республики Рустама Бадасяна.
«С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП», — заявил Бадасян.
В настоящее время в Армении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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