Песков пояснил, возможно ли введение ЧС в России из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли введен в России режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — сказал представитель Кремля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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