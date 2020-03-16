Песков пояснил, возможно ли введение ЧС в России из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли введен в России режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого», — сказал представитель Кремля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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