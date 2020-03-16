Минск отреагировал на решение России закрыть границы на фоне коронавируса

Минск примет все меры, чтобы граждане Белоруссии смогли вернуться на родину после закрытия Россией своей границы на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера республики Александру Исаеву.

Она также сообщила, что Москва в рабочем порядке проинформировала 15 марта Минск о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом.

«Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия», — сказала Исаева.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 500.

С пятницы, 13 марта, в России начало действовать временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.

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