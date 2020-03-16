Психолог рассказал, к чему может привести страх перед коронавирусом

Психолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться люди, которые панически боятся подхватить вирусные инфекции, в том числе коронавирус. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на медицинского психолога, заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никиту Чернова.

По его словам, больше всего к панике приводят людей информация из СМИ о высоком уровне смертности, отсутствии вакцины, карантине в разных странах.

«Все это вызывает чувство неопределенности, которое приводит в тревогу и пугает человека», — сказал Чернов, отметив, что подобная реакция является обычным инстинктом.

Он отметил, что тревога перед болезнью имеет разный характер. С одной стороны, человек становится более осторожным, с другой — начинается неконтролируемая паника, приводящая к опасным поступкам.

Психолог добавил, что дети же начинают бояться из-за реакции родителей, поэтому необходимо им показать уверенность в том, что все будет хорошо.

«Человек в тревоге склонен искать поддержку у окружающих людей, что тем самым, к сожалению, может спровоцировать тревогу и у них, а это приводит к повышению общесоциального уровня тревоги, что зачастую опаснее любого вируса», — сказал Чернов.

По словам психолога, чтобы перестать бояться коронавируса, следует искать информацию в проверенных источниках, а также следовать мерам предосторожности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

— Правительство планирует создать фонд на 300 млрд рублей из-за пандемии COVID-19

— Источник рассказал о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса в КНР