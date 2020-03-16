Московскую гимназию закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Московскую гимназию № 1508, которая располагается на востоке города, закрыли на карантин из-за подозрений на коронавирус у одного из учащихся. Об этом говорится на сайте учреждения.

«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию», — сообщается в заявлении.

В связи с этим руководство решило закрыть здание гимназии на две недели. В настоящее время там уже проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция.

Отмечается, что дети продолжат учиться, но в дистанционном режиме.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы более 168 тысяч, при этом погибли 6 500 человек.

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