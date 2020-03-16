Ошибочность тезиса «оккупация» объяснили в Крыму

В Крыму объяснили ошибочность использования тезиса об «оккупации» полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал применение западными коллегами терминов «аннексия» и «оккупация» спустя шесть лет после проведения референдума неуважительным к жителем полуострова и их голосам.

Он напомнил, что прошедший в 2014 году референдум был проведен на законных основаниях. Молохов отметил, что крымчане воспользовались возможностью для самозащиты, когда на Украине прошел государственный переворот.

«В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины, и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым», — заключил Молохов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не ваш: Помпео потребовал от России вернуть Крым

— США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма