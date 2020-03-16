Бары и рестораны закроют в Нью-Йорке на фоне пандемии

Администрация Нью-Йорка приняла решение о закрытии баров и ресторанов из-за пандемии нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает New York Times.

Ограничение к посещению общественных мест вступит в силу со вторника, 17 марта.

Уточняется, что при этом в ресторанах и барах сохранится возможность взять еду навынос или заказать доставку на дом.

Мэр города Билл де Блазио подчеркнул, что ночные клубы, а также кинотеатры, концертные площадки и небольшие театры будут закрыты для посещения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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