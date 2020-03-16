Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

Российское посольство в США временно остановило оказание консульских услуг из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом говорится в Facebook диппредставительства.

Пауза в приеме граждан, согласно публикации, начинает действовать с понедельника, 16 марта.

Дипломаты подчеркнули, что данные ограничения носят временный характер.

«С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», — сказано в посте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Консульские отделы посольств России приостанавливают прием граждан

— Школы Нью-Йорка закроют на карантин

— В Чехии введен общенациональный карантин из-за коронавируса