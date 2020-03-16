Власти и Конгресс США разработают пакет мер в борьбе с коронавирусом

Американские власти совместно с Конгрессом начали совместную работу по созданию мер в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент страны Майкл Пенс уточнил, что больше всего внимания будет привлечено к вопросу «общественной безопасности и здоровья». Кроме того, важной темой станет поддержка ключевых отраслей экономики США в контексте пандемии.

«Президент дал нам указание задействовать все силы федерального правительства для того, чтобы противостоять этому кризису», — заключил Пенс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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