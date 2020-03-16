Школы Нью-Йорка закроют на карантин

Администрация Нью-Йорка приняла решение о закрытии школ на карантин из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мэр города Билл де Блазио отметил, что карантин продлится до конца весенних каникул, а именно 20 апреля.

«Мы попытаемся открыть школы 20 апреля, но должен быть откровенен с вами: мы имеем дело с множеством вызовов и многими неизвестными», — добавил де Блазио.

Он также решение тяжелым, которое он «принял без особой радости».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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