Школы Нью-Йорка закроют на карантин
Администрация Нью-Йорка приняла решение о закрытии школ на карантин из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мэр города Билл де Блазио отметил, что карантин продлится до конца весенних каникул, а именно 20 апреля.
«Мы попытаемся открыть школы 20 апреля, но должен быть откровенен с вами: мы имеем дело с множеством вызовов и многими неизвестными», — добавил де Блазио.
Он также решение тяжелым, которое он «принял без особой радости».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
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