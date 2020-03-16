Смерть от коронавируса впервые зафиксирована в Гватемале

Летальный исход в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 впервые установлен в Гватемале. Об этом сообщает издание Prensa Libre со ссылкой на минзрав страны.

Глава ведомства Уго Монрой уточнил, что в результате заболевания скончался 81-летний местный житель.

Отмечается, что погибший вместе с сыном вернулся в начале марта из поездки в Мадрид.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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