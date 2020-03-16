В Чехии введен общенациональный карантин из-за коронавируса

Чешские власти приняли решение о введении общенационального карантина из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Карантин начнет действовать с понедельника, 16 марта, и продлится до 24 марта.

«Мы приняли решение ограничить свободное передвижение граждан и воспрепятствовать распространению коронавируса», — заключил Бабиш.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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