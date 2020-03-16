Украина закроет границы на въезд для иностранцев из-за COVID-19

Власти Украины приняли решение о закрытии границ на въезд иностранцам из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствовал президент страны Владимир Зеленский.

Уточняется, что пересечение государственной границы для иностранных граждан будет ограничено на две недели, начиная с понедельника, 16 марта. Со вторника, 17 марта, также будет закрыто пассажирское авиасообщение.

Исключение получат лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на Украине, а также по отдельным решениям министерства иностранных дел страны ряд граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.