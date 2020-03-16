Папа Римский помолился за окончание пандемии коронавируса

Папа Римский Франциск помолился в двух римских базиликах за спасение мира от пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой служба печати Святого престола.

Молитвы прошли в неофициальной обстановке на территории базилики Санта-Мария-Маджоре. Также понтифик посетил базилику Сан-Марчелло-аль-Корсо.

Уточняется, что Папа Римский вспомнил погибших от заболевания и «воззвал к исцелению многочисленных больных». Кроме того, он выразил поддержку медработникам, которые «в эти дни обеспечивают функционирование общества».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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