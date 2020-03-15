Словения приостанавливает авиасообщение с внешним миром

Власти Словении приняли решение о приостановке пассажирского авиасообщения с зарубежными странами из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил пресс-секретарь антикризисного штаба страны по борьбе с вирусом Елко Кацин. Об этом сообщает ТАСС.

Авиасообщение будет прекращено с 17 марта 2020 года.

Кроме того, с 16 марта в Словении прекращается движение общественного транспорта, закрываются все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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