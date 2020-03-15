В Госдуме прокомментировали идею перехода на дистанционное обучение в вузах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов оценил идею перехода на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения нового коронавируса. Об этом сообщает RT.
По его словам, это является «правильной мерой», а все крупные вузы обладают возможностями для организации дистанционного обучения.
«Все курсы, которые преподаются очно, можно превратить в занятия, где преподаватель будет предлагать не только лекционный материал, но также и задавать вопросы, прикладывать другие материалы», — заявил Чернышов.
Он также считает, что перевод вузов на дистанционное обучение никак не скажется на качестве обучения.
«Лучше так, чем оказаться в ситуации, когда крупнейшие вузы, которые аккумулируют в себе контингент со всей страны, разносят инфекции, вирусы», — заключил Чернышев.
Ранее Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения нового коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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