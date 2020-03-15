Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве
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В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как стало известно, стрельбу устроил местный житель.
Сообщается, что девушки подрабатывали в магазине одежды и через громкоговоритель приглашали людей на распродажу.
По имеющейся информации, местный житель попал в них прямо из окна одного из домов. Один промоутер был ранен в ногу. Второму промоутеру пуля попала в капюшон.
Сейчас ведется поиск стрелка.