Двух девушек-промоутеров обстреляли в Москве

В московском районе Люблино из пневматического пистолета были обстреляны две девушки-промоутера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно, стрельбу устроил местный житель.

Сообщается, что девушки подрабатывали в магазине одежды и через громкоговоритель приглашали людей на распродажу.

По имеющейся информации, местный житель попал в них прямо из окна одного из домов. Один промоутер был ранен в ногу. Второму промоутеру пуля попала в капюшон.

Сейчас ведется поиск стрелка.