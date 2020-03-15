Минобрнауки рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам перейти на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с приказом министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, высшим учебным заведениями рекомендуется организовать удаленное обучение студентов с 16 марта 2020 года, заявили в пресс-службе.

По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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